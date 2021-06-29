Бойся, Швеция! Свитолина в Британии поддержала сборную Украины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая сейчас находится в Лондоне, примерила футболку национальной команды перед матчем плей-офф Евро со шведами

Элина Свитолина в форме сборной Украины / Фото: Facebook

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала сборную Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Сегодня в Глазго в 22:00 команда Андрея Шевченко впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионатов Европы по футболы. Швеция – Украина онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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На данный момент Свитолина находится в Лондоне, где принимает участие в британском турнире "Большого шлема" – Уимблдоне. А в футболке сборной Украины со своей фамилией на спине и номером "3" сфотографировалась на фоне "Лондонского глаза" – крупнейшего в Европе колеса обозрения.

Ранее мы выяснили, что Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия! Защитник шведов Виктор Линделеф даже не мог себе представить, что принесет команде неудачу.

Хотя наставник Швеции знает, как пройти Украину в 1/8 Евро-2020.

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