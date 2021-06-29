Бійся, Швеція! Світоліна у Британії підтримала збірну України

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, яка зараз перебуває в Лондоні, приміряла футболку національної команди перед матчем плей-офф Євро зі шведами

Еліна Світоліна у формі збірної України / Фото: Facebook

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала збірну України напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією. Сьогодні в Глазго о 22:00 команда Андрія Шевченка вперше в історії зіграє в плей-офф чемпіонатів Європи з Іспанії. Швеція – Україна онлайн-трансляція пройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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На цей момент Світоліна знаходиться в Лондоні, де бере участь в британському турнірі "Великого шолома" – Вімблдоні. А в футболці збірної України зі своїм прізвищем на спині і номером "3" сфотографувалася на тлі "Лондонського ока" – найбільшого в Європі колеса огляду.

Раніше ми з'ясували, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття! Захисник шведів Віктор Лінделеф навіть не міг собі уявити, що принесе команді невдачу.

Хоча наставник Швеції знає, як пройти України у 1/8 Євро-2020.

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