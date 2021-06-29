29 червня 19:00
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Євро-2020

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Бійся, Швеція! Світоліна у Британії підтримала збірну України

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 20:53
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, яка зараз перебуває в Лондоні, приміряла футболку національної команди перед матчем плей-офф Євро зі шведами
Еліна Світоліна у формі збірної України
Еліна Світоліна у формі збірної України / Фото: Facebook

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала збірну України напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією. Сьогодні в Глазго о 22:00 команда Андрія Шевченка вперше в історії зіграє в плей-офф чемпіонатів Європи з Іспанії. Швеція – Україна онлайн-трансляція пройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Читайте також: Швеція – Україна: де дивитися матч Євро-2020

На цей момент Світоліна знаходиться в Лондоні, де бере участь в британському турнірі "Великого шолома" – Вімблдоні. А в футболці збірної України зі своїм прізвищем на спині і номером "3" сфотографувалася на тлі "Лондонського ока" – найбільшого в Європі колеса огляду.

Раніше ми з'ясували, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття! Захисник шведів Віктор Лінделеф навіть не міг собі уявити, що принесе команді невдачу.

Хоча наставник Швеції знає, як пройти України у 1/8 Євро-2020.

Дивіться, як ми заглянули в майбутнє за допомогою футбольної математики

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
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Пʼятниця, 2 липня
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