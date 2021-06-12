Бельгия против оккупантов: в Украине оригинально анонсировали матч России на Евро-2020

Вместо сборной России на афише одного из баров Херсона появилась надпись "Оккупанты". Сегодня российская команда проведет первый матч на турнире против Бельгии

Сборную России переименовали в Оккупанты / Фото: Facebook

Одно из заведений Скадовска вывесило необычное расписание трансляций матчей Евро-2020. В программе сегодняшних матчей оказался любопытный матч: Бельгия – Оккупанты. Под словом "Оккупанты" персонал заведения решил скрыть сборную России.

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Фото вывески бара, размещенное в Facebook, уже стало вирусным в Сети.

Кстати, ранее мы писали, что в Бельгии насмехаются над силой противника. Эксперт уверен, что сборная Бельгии легко обыграет Россию в первом матче чемпионата Европы, поскольку те могут играть в футбол не больше 15 минут.

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