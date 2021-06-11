11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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"Украинцы на Евро-2020 выступят лучше России": прогноз знаменитого футболиста

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 июня, 15:55
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Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко считает, что за командой Андрея Шевченко будет интересно следить на чемпионате Европы
Сборная Украины - в радости
Сборная Украины - в радости / Фото: REUTERS

Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на стартующем сегодня чемпионате Европы по футболу.

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"Украинцам по силам пробиться в 1/8 финала. Помня о том, что проходной может стать и третья позиция, переживать за украинцев не стоит. Справятся! Тем более у Андрея Шевченко очень симпатичная команда, за которой интересно следить.

Думаю, украинцы на Евро-2020 выступят лучше России. У них команда помоложе, помобильнее, поинтереснее", – приводит слова Гуренко "Прессбол".

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Ранее мы писали, что футболисты сборной Украины на тренировке сыграли в теннисбол. Звездная команда Андрея Шевченко проиграла, за что тренера потроллил Андрей Ярмоленко.

Обсуждайте вместе с нами в прямом эфире поединок Турция – Италия:

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