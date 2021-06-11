11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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"Українці на Євро-2020 виступлять краще Росії": прогноз знаменитого футболіста

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 червня, 15:55
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Колишній захисник збірної Білорусі Сергій Гуренко вважає, що за командою Андрія Шевченка буде цікаво стежити на чемпіонаті Європи
/ Фото: REUTERS

Колишній захисник збірної Білорусі Сергій Гуренко поділився думкою про виступ збірних Росії та України на цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу.

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"Українцям під силу пробитися в 1/8 фіналу. Пам'ятаючи про те, що прохідною може стати і третя позиція, переживати за українців не варто. Впораються! Тим більше у Андрія Шевченка дуже симпатична команда, за якою цікаво стежити.

Думаю, українці на Євро-2020 виступлять краще Росії. У них команда молодша, мобільніша, цікавіша" , – наводить слова Гуренка "Прессбол".

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Раніше ми писали, що футболісти збірної України на тренуванні зіграли в тенісбол. Зіркова команда Андрія Шевченка програла, за що тренера потролив Андрій Ярмоленко.

Обговорюйте разом з нами в прямому ефірі поєдинок Туреччина – Італія:

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