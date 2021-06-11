"Українці на Євро-2020 виступлять краще Росії": прогноз знаменитого футболіста

Колишній захисник збірної Білорусі Сергій Гуренко вважає, що за командою Андрія Шевченка буде цікаво стежити на чемпіонаті Європи

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Колишній захисник збірної Білорусі Сергій Гуренко поділився думкою про виступ збірних Росії та України на цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу.

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"Українцям під силу пробитися в 1/8 фіналу. Пам'ятаючи про те, що прохідною може стати і третя позиція, переживати за українців не варто. Впораються! Тим більше у Андрія Шевченка дуже симпатична команда, за якою цікаво стежити.

Думаю, українці на Євро-2020 виступлять краще Росії. У них команда молодша, мобільніша, цікавіша" , – наводить слова Гуренка "Прессбол".

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Раніше ми писали, що футболісти збірної України на тренуванні зіграли в тенісбол. Зіркова команда Андрія Шевченка програла, за що тренера потролив Андрій Ярмоленко.

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