"Это должно быть в интернете": как команда Шевченко проиграла перед Евро-2020

Футболисты сборной Украины на тренировке сыграли в теннисбол, где команду звезд обыграла команда работяг

На тренировках сборная Украины играет в теннисбол / Фото: УАФ

Уже сегодня начинается чемпионат Европы по футболу. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Турция – Италия.

А сборная Украины свой первый поединок на Евро-2020 проведет в воскресенье против Нидерландов. Накануне старта команда проводит каждый день разного плана тренировки. Сегодня футболисты сыграли в теннисбол. Составил им компанию и главный тренер Андрей Шевченко. В свою команду он взял Александра Зинченко и Романа Яремчука. Противостояли им Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Евгений Макаренко. Менее звездный состав победил.

"У них была команда звезд, у нас – команда работяг. Но дисциплина бьет класс. Поэтому мы и выиграли. Надеюсь это будет в интернете и болельщики оценят", – сказал в послематчевом комментарии Ярмоленко.

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