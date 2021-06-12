Россия должна быть уничтожена! В Бельгии насмехаются над силой противника

Известный бельгийский журналист Людо Вандевалле посвятил материал сегодняшнему матчу первого тура Евро-2020 между сборными России и Бельгии.
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Статья вышла на сайте Nieuwsblad под заголовком: "Даже без Эдена Азара, Де Брейне и Витселя Россия должна быть уничтожена: все дело в классе".
"Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия – Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч – всегда самый сложный на чемпионате. "Красные дьяволы" знают об этом.
Однако сборная России – не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира", – говорится в материале.