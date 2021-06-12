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12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Россия должна быть уничтожена! В Бельгии насмехаются над силой противника

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
12 июня, 13:01
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Эксперт уверен, что сборная Бельгии легко обыграет Россию в первом матче чемпионата Европы, поскольку те могут играть в футбол не больше 15 минут
Российским фанатам Бельгия покажет, что такое настоящий футбол
Российским фанатам Бельгия покажет, что такое настоящий футбол / Фото: AFP

Известный бельгийский журналист Людо Вандевалле посвятил материал сегодняшнему матчу первого тура Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

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Статья вышла на сайте Nieuwsblad под заголовком: "Даже без Эдена Азара, Де Брейне и Витселя Россия должна быть уничтожена: все дело в классе".

"Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия – Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч – всегда самый сложный на чемпионате. "Красные дьяволы" знают об этом.

Однако сборная России – не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира", – говорится в материале.

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