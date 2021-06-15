15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Бегунов на Евро-2020 не видели? Рисковые выходки болельщиков ждут со дня на день

Елена Павлова Елена Павлова
15 июня, 16:55
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Аналитики букмекерских контор считают, что вскоре фанат выбежит на футбольное поле во время одного из матчей чемпионата Европы
Забег девушки-стрикера в Братиславе
Забег девушки-стрикера в Братиславе / Фото: Twitter

Чемпионат Европы по футболу-2020 набирает обороты и пока обходится без посторонних бегунов на поле. Хотя вероятность появления на газоне во время поединка болельщика весьма вероятна. Ранее мы рассказывали, что прямо на поле медики более 10 минут реанимировали футболиста сборной Дании.

Читайте также: Кто-то бегает быстрее Роналду? Рекорд скорости португальца может пасть на Евро-2020

Так, аналитики FAVBET принимают ставку, что болельщик выбежит на футбольное поле во время одного из матчей Евро-2020 с коэффициентом 3.75.

Тем более что во время прошлого чемпионата таких безумных бегунов было предостаточно. Чего только стоит забег во время финального поединка во Франции между местной сборной и Португалией (0:1).

А до этого болельщик выбежал на поле в дополнительное время матча 1/4 финала между Португалией и Польшей и устремился в направлении Роналду. Криштиану уклонился от фаната, которого в итоге настиг один из десятка стюардов, преследовавших его.

Мы также давали прогноз футболиста, который считает, что украинцы на Евро-2020 выступят лучше России.

Ранее мы сообщали, сколько дают за победу Шевы на Евро-2020. И оказалось, что на игре сборной можно отлично заработать.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
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22:00
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Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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Четверг, 17 июня
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