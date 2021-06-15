Бегунов на Евро-2020 не видели? Рисковые выходки болельщиков ждут со дня на день

Аналитики букмекерских контор считают, что вскоре фанат выбежит на футбольное поле во время одного из матчей чемпионата Европы

Забег девушки-стрикера в Братиславе / Фото: Twitter

Чемпионат Европы по футболу-2020 набирает обороты и пока обходится без посторонних бегунов на поле. Хотя вероятность появления на газоне во время поединка болельщика весьма вероятна. Ранее мы рассказывали, что прямо на поле медики более 10 минут реанимировали футболиста сборной Дании.

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Так, аналитики FAVBET принимают ставку, что болельщик выбежит на футбольное поле во время одного из матчей Евро-2020 с коэффициентом 3.75.

Тем более что во время прошлого чемпионата таких безумных бегунов было предостаточно. Чего только стоит забег во время финального поединка во Франции между местной сборной и Португалией (0:1).

А до этого болельщик выбежал на поле в дополнительное время матча 1/4 финала между Португалией и Польшей и устремился в направлении Роналду. Криштиану уклонился от фаната, которого в итоге настиг один из десятка стюардов, преследовавших его.

Мы также давали прогноз футболиста, который считает, что украинцы на Евро-2020 выступят лучше России.

Ранее мы сообщали, сколько дают за победу Шевы на Евро-2020. И оказалось, что на игре сборной можно отлично заработать.