15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Євро-2020

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Бігунів на Євро-2020 не бачили? Ризикових витівок уболівальників чекають з дня на день

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 16:55
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Аналітики букмекерських контор вважають, що незабаром фанат вибіжить на футбольне поле під час одного з матчів чемпіонату Європи
/ Фото: Twitter

Чемпіонат Європи з футболу-2020 набирає обертів і поки обходиться без сторонніх бігунів на полі. Хоча ймовірність появи на газоні під час поєдинку вболівальника вельми вірогідна. Раніше ми розповідали, що прямо на полі медики більше 10 хвилин реанімували футболіста збірної Данії.

Читайте також: Хтось бігає швидше за Роналду? Рекорд швидкості португальця може впасти на Євро-2020

Так, аналітики FAVBET приймають ставку, що уболівальник вибіжить на футбольне поле під час одного з матчів Євро-2020 з коефіцієнтом 3.75.

Тим більше що під час минулого чемпіонату таких божевільних бігунів було більш ніж достатньо. Чого тільки вартий забіг під час фінального поєдинку у Франції між місцевою збірною і Португалією (0:1).

А до цього уболівальник вибіг на поле в додатковий час матчу 1/4 фіналу між Португалією та Польщею і кинувся в напрямку Роналду. Кріштіану ухилився від фаната, якого в підсумку наздогнав один із десятка стюардів, які переслідували його.

Ми також давали прогноз футболіста, який вважає, що українці на Євро-2020 виступлять краще Росії.

Раніше ми повідомляли, скільки дають за перемогу Шеви на Євро-2020. І виявилося, що на грі збірної можна відмінно заробити.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Вівторок, 15 червня
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