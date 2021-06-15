Бігунів на Євро-2020 не бачили? Ризикових витівок уболівальників чекають з дня на день

Аналітики букмекерських контор вважають, що незабаром фанат вибіжить на футбольне поле під час одного з матчів чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи з футболу-2020 набирає обертів і поки обходиться без сторонніх бігунів на полі. Хоча ймовірність появи на газоні під час поєдинку вболівальника вельми вірогідна. Раніше ми розповідали, що прямо на полі медики більше 10 хвилин реанімували футболіста збірної Данії.

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Так, аналітики FAVBET приймають ставку, що уболівальник вибіжить на футбольне поле під час одного з матчів Євро-2020 з коефіцієнтом 3.75.

Тим більше що під час минулого чемпіонату таких божевільних бігунів було більш ніж достатньо. Чого тільки вартий забіг під час фінального поєдинку у Франції між місцевою збірною і Португалією (0:1).

А до цього уболівальник вибіг на поле в додатковий час матчу 1/4 фіналу між Португалією та Польщею і кинувся в напрямку Роналду. Кріштіану ухилився від фаната, якого в підсумку наздогнав один із десятка стюардів, які переслідували його.

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