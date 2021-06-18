Англия – Шотландия: где смотреть эмоциональное британское дерби на Евро-2020

Поединок группы D стартует в 22:00 по киевскому времени на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". Одним отступать некуда, вторых манит плей-офф

Фанаты сборной Шотландии / Фото: Reuters

Сегодня в программе чемпионата Европы значатся три матча. Самый интересный из них ожидается в столице Великобритании. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Англия – Шотландия. Интересно, что судить принципиальных соперников-соседей будет испанский рефери Антонио Матеу Лаос.

Его стартовый свисток прозвучит в 22:00. На украинском телевидении игру покажут сразу три канала: "Украина" и два профильных – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямой эфир с арены начнется в 21:50. Также прямую трансляцию можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Читайте также прогноз комментатора на матч Англия – Шотландия.

Напомним, в первом туре родоначальники футбола сумели обыграть серебряных призеров ЧМ-2018 хорватов (1:0). А вот шотландцы неудачно начали турнир, уступив на своем поле в Глазго чехам со счетом 0:2. Второе поражение подряд практически лишит подопечных Стива Кларка шансов на выход в плей-офф. Любой другой результат оставит надежду и возвеличит в глазах поклонников.

Узнайте о том, что Эриксену сделали операцию на сердце.

Смотрите, как англичане в первом туре обыграли хорватов