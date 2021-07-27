Зарплата Селезнева в селе меньше, чем у Милевского: Минай подписал форварда

Опальный украинский нападающий продолжит карьеру в Закарпатье в составе аутсайдера Премьер-лиги под руководством Василия Кобина

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Минай объявил о подписании Евгения Селезнева. Напомним, что закарпатский клуб вылетел по итогам минувшего сезона из Премьер-лиги, но вернулся, заменив в элите донецкий Олимпик. Ранее мы писали, что Селезнев не хочет быть алкоголиком.

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Контракт с бывшим форвардом сборной Украины и донецкого Шахтера рассчитан на один год. Как сообщает meta-ratings, месячная зарплата 36-летнего футболиста составит 70 тысяч гривен. Ранее самым высокооплачиваемым игроком Миная в УПЛ был Артем Милевский – 200 тысяч гривен.

36-летний Селезнев в прошлом сезоне выступал за Колос, забив 5 голов и сделав передачу в 10 матчах УПЛ. Но покинул зимний сбор из-за обвинения в нарушении режима. В начале апреля обвиненный в пьянстве Селезнев и тренер Колоса поговорили, но Евгения в команду не вернули.

Напомним, что Селезнев не намерен вешать бутсы на гвоздь, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Сейчас в активе Евгения 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы обойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча.