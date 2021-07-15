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Селезнев не хочет быть алкоголиком: зачем скандальный форвард переехал в Закарпатье

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 08:55
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Тренер Миная Василий Кобин заявил, что потенциальному новичку Миная 35-летнему Евгению Селезневу потребуется время, чтобы набрать форму после простоя
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал о переходе в команду украинского нападающего Евгения Селезнева. Напомним, что закарпатский клуб вылетел по итогам минувшего сезона из Премьер-лиги, однако уже вернулся, заменив в элитном дивизионе донецкий Олимпик.

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"Мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело – работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит Минай в Премьер-лиге", – цитирует Кобина Meta-ratings

Тренер Василий Кобин
Тренер Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из Колоса. Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация"

Напомним, что Селезнев вешать бутсы на гвоздь не намерен до тех пор, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Сейчас в активе Евгения 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы обойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча.

В конце января Селезнева выгнали из другого сельского клуба – Колоса из Ковалевки, как сообщалось, за нарушение режима. В начале апреля обвиненный в пьянстве Селезнев и тренер Колоса поговорили, но Евгения в команду не вернули.

Добавим, что еще недавно Минай был под угрозой прекращения существования.

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