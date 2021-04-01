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Обвиненный в пьянстве Селезнев и тренер Колоса поговорили, но зарплату игроку не вернут

1 апреля, 20:42

Елена Павлова Елена Павлова

Костышин и украинский нападающий не смогли договориться даже в присутствии президента клуба

Президент Колоса Андрей Засуха, главный тренер ковалевской команды Руслан Костышин и скандальный украинский форвард Евгений Селезнев провели долгожданную трехстороннюю встречу. Ранее мы писали, что опальный Селезнев тренируется с Усиком.

"Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи не нашли общего языка. Игрок и в дальнейшем вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", – сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter.

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Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Напомним, что Селезнева выгнали из Колоса за нарушение режима на зимнем сборе в Турции. Якобы накануне товарищеского матча с брестским Рухом он встречался с друзьями и выпивал. А в компании был и бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. А на следующий день был не в состоянии выйти на поле.

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из Колоса и опроверг историю с пьянкой. Форвард рассказал свою версию произошедшего. И отметил, что из него "делают конченого алкоголика".

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Однако украинского форварда исключили из заявки команды на УПЛ, а также клуб прекратил выполнять финансовые обязательства по контракту, который не разорвали.

Тренировка Селезнева в фитнес-клубе

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