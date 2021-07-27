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Зарплата Селезньова в селі менша, ніж у Мілевського: Минай підписав форварда

Олена Павлова Олена Павлова
27 липня, 21:38
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Опальний український нападник продовжить кар'єру в Закарпатті в складі аутсайдера Прем'єр-ліги під керівництвом Василя Кобіна
Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Минай оголосив про підписанні Євгена Селезньова. Нагадаємо, що закарпатський клуб вилетів за підсумками минулого сезону з Прем'єр-ліги, але повернувся, замінивши в еліті донецький Олімпік. Раніше ми писали, що Селезньов не хоче бути алкоголіком.

Читайте також: Селезньов вже тренується в Минаї, але зарплата його не цікавить

Контракт з колишнім форвардом збірної України та донецького Шахтаря розрахований на один рік. Як повідомляє meta-ratings, місячна зарплата 36-річного футболіста складе 70 тисяч гривень. Раніше найбільш високооплачуваним гравцем Миная в УПЛ був Артем Мілевський – 200 тисяч гривень.

36-річний Селезньов в минулому сезоні виступав за Колос, забивши п'ять голів і зробивши передачу в 10 матчах УПЛ. Але покинув зимовий збір через звинувачення в порушенні режиму. На початку квітня звинувачений у пияцтві Селезньов і тренер Колоса поговорили, але Євгенія в команду не повернули.

Нагадаємо, що Селезньов не має наміру вішати бутси на цвях, поки не стане кращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Зараз в активі Євгена 116 голів. Залишилося забити ще вісім, щоб обійти Сергія Реброва та Максима Шацьких, у яких по 123 м'ячі.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

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