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Селезнев уже тренируется в Минае, но зарплата его не интересует

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 22:00
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Бывший форвард сборной Украины готовится надеть форму закарпатского клуба не ради денег, а чтобы установить голевой рекорд чемпионатов Украины
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Во вторник вечером подтвердилась информация, что Селезнев прибыл в расположение Миная. Нападающий, который зимой со скандалом покинул Колос, надеется побить достижение Максима Шацких и Сергея Реброва по забитым мячам в чемпионатах Украины. Сегодня он попал в кадры во время разминки перед товарищеским матчем Миная и Ворсклы.

Стороны разошлись нулевой ничьей. При этом журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей страничке в Twitter утверждает, что Евгений уже давно договорился со спортивным директором Миная Василием Кобиным: если команду оставят в Премьер-лиге, то уроженец Макеевки попадет в состав.

При этом обращает на себя внимание скромный фонд зарплаты в закарпатской команде, который равен доходам Селезнева в Колосе. Так что сейчас главное для почти 36-летнего бомбардира – голы. Правда, только чтобы догнать Реброва и Шацких (по 123), Жене нужно забить семь мячей.

Тем временем сборные Украины и Чехии отправили на матч в пивную провинцию.

Парадоксально, но за 10 дней до старта сезона Премьер-лига так и не может назвать того, кто заменит Олимпик. Донецкий же клуб собирается выступать в Первой лиге.

Вспомним, как Ворскла обыгрывала Минай в предыдущем чемпионате:

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