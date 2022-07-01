Выводил Шахтер в группу ЛЧ. Звездный легионер сбежал на Родину от войны (фото)

Атлетико Минейро арендовал хавбека Шахтера Педриньо, который продержался в команде полгода

Педриньо стал игроком Атлетико Минейру

Уже 20 августа начнется новый сезон чемпионата Украины по футболу. Ожидается, что УПЛ пройдет на территории нашей страны в условиях военного времени.

Такое решение безусловно отпугнет многих легионеров. К примеру, Шахтер уже начал терять иностранных игроков. Ранее Маркос Антонио перешел в Лацио. Сегодня же стало известно об уходе Педриньо.

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Хавбек на условиях арендного соглашения перешел в Атлетико Минейру, о чем сообщил официальный сайт клуба. Договор рассчитан до июня 2023 года, после чего у бразильцев будет право первоочередного выкупа Педриньо.

Напомним, что футболист перешел в Шахтер прошлым летом из Бенфики, его трансфер оценивался примерно в 18 миллионов евро. За это время бразилец провел 19 матчей за "горняков", отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Именно его гол на поле Монако позволил прошлым летом дончанам попасть в группу ЛЧ.

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Отметим, что покинуть Шахтер может и Марлон, на которого положила глаз Монца Сильвио Берлускони. Команда в этом году проведет свой дебютный сезон в Серии А.