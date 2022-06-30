Друг Путина собирается нанести удар по Шахтеру

Монца намерена вернуть в Италию защитника дончан Марлона. Конкуренцию ей составит Фиорентина

Сильвио Берлускони хочет забрать в Монцу Марлона

В конце августа стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на войну турнир должен пройти на территории нашей страны без зрителей.

Это решение оттолкнет большинство легионеров, которые не захотят играть в военной стране. Одним из таких может стать бразильский игрок Марлон, к которому есть интерес в Серии А.

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Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, на футболиста претендуют Фиорентина и новичок элитного дивизиона Монца. Именно последние уже сделали Шахтеру предложение о трансфере.

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Напомним, что владельцем Монцы является скандальный поклонник и друг российского фюрера Путина Сильвио Берлускони, который ранее был премьер-министром Италии и хозяином футбольного клуба Милан. Для команды это будет дебютный сезон в Серии А.

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Напомним, что Марлон присоединился к Шахтеру прошлым летом. Дончане заплатили за защитника Сассуоло 12 миллионов евро, подписав с ним контракт до 2026 года. За "горняков" бразилец успел отыграть 29 матчей, десять из которых – на "ноль".