Виводив Шахтар у групу ЛЧ. Зірковий легіонер втік на Батьківщину від війни (фото)

Атлетико Мінейро орендував хавбека Шахтаря Педріньо, який протримався у команді півроку

Педріньо став гравцем Атлетіко Мінейру

Вже 20 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату України з футболу. Очікується, що УПЛ пройде на території нашої країни в умовах воєнного часу.

Таке рішення безумовно відлякає багатьох легіонерів. Наприклад, Шахтар уже почав втрачати іноземних гравців. Раніше Маркос Антоніо перейшов до Лаціо. Сьогодні ж стало відомо про звільнення Педріньо.

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Хавбек на умовах орендної угоди перейшов до Атлетико Мінейру, про що повідомив офіційний сайт клубу. Договір розрахований до червня 2023 року, після чого бразильці мають право першочергового викупу Педріньо.

Нагадаємо, що футболіст перейшов у Шахтар минулого літа з Бенфіки, його трансфер оцінювався приблизно у 18 мільйонів євро. За цей час бразилець провів 19 матчів за "гірників", відзначившись чотирма голами та двома асистами. Саме його гол на полі Монако дозволив минулого літа донеччанам потрапити до групи ЛЧ.

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Відмітимо, що покинути Шахтар може і Марлон, на якого поклала око Монца Сільвіо Берлусконі Команда цього року проведе свій дебютний сезон у Серії А.