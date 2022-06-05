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Швейцария --
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Хорватия --
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Дания --
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Венгрия --
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Германия --
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Испания --
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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
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Чемпионат Украины 2021/2022

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СЕГОДНЯ

Чемпионат Украины начнем под бомбами – решение окончательное

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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5 июня, 14:01
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Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что все чемпионаты Украины по футболу начнутся в августе, невзирая на военное положение в стране
Несмотря на войну - футбол в Украине будет
Несмотря на войну - футбол в Украине будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что в августе возобновятся все футбольные чемпионаты страны. И это несмотря на войну и военное положение. Напомним, что сезон УПЛ стартует без двух клубов.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно отвлечь людей футболом.

Мы говорили о том, что футбол обладает очень большой силой, чтобы помочь людям думать о будущем.

Поэтому мы приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. Будем играть на всех уровнях: Премьер-лига, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат.

Мы возобновим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. А детали организации обсудим с военными и правительством", – заявил Павелко в интервью АР.

Исполком УАФ утвердил завершение футбольного сезона
Исполком УАФ утвердил завершение футбольного сезона / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

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Ранее бывший тренер сборной Украины Николай Павлов заявил, что даже во время войны нужно проводить чемпионат по футболу.

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