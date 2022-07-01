Людям в Украине тяжело! Бывший тренер Шахтера заговорил о войне из Франции

Паулу Фонсека крайне опечален вторжением агрессора на нашу территорию и надеется на скорейшую нормализацию ситуации

Паулу Фонсека в шоке от войны в Украине

Позавчера главным тренером французского Лилля стал Паулу Фонсека. Экс-наставник Шахтера подписал с "догами" контракт на два года.

На пресс-конференции, посвященной его назначению, португалец вспомнил об Украине. Здесь он работал, также Фонсека женился на украинке, с которой у них есть сын.

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"Конечно, когда есть такая ситуация, как в Украине, вы можете изменить то, как вы смотрите на жизнь, изменить ваше мнение о важности некоторых вещей. Иногда вы даже не задумываетесь об этом. Когда я был в Киеве, там была тяжелая ситуация, война уже началась. Но то, что я пережил там – это ничто по сравнению с тем, от чего люди страдают там сейчас, ежедневно. Моя жена – украинка, мой сын – украинец. Тяжело смотреть на то, что там происходит. Надеюсь, что эта ситуация решится как можно скорее, потому что людям в Украине тяжело".

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Отметим, что Фонсека провел три года в Шахтере, с которым выиграл больше всего трофеев в своей карьере. Именно с донетчанами Паулу трижды подряд стал чемпионом, а также взял три Кубка и один Суперкубок Украины.