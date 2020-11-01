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В уникальном матче "Заря" сыграла вничью с "Ингульцом": видео голов

1 ноября, 22:23

Олег Люлька Олег Люлька

Соперники нанесли всего по одному удару в створ ворот - и оба оказались голевыми. Невероятная реализация!

Восьмой тур чемпионата Украины по футболу завершился в Запорожье матчем "Ингулец" – "Заря", в котором победитель не был определен. Ничья – 1:1. Этот поединок оказался уникальным: каждая команда нанесла всего по одному удару в створ ворот соперника – и оба оказались голевыми. 100-процентная реализация!

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"Заря", на неделе уступившая "Браге" 1:2 в Лиге Европы, от поражения в матче с дебютантом УПЛ спаслась благодаря пенальти, который реализовал Юрченко.

Таким образом "Ингулец" сохранил за собой статус самой миролюбивой команды чемпионата – уже шесть ничьих в восьми матчах. Тогда как "Заря", в прошлом сезоне боровшаяся за второе место с "Динамо", сейчас идет лишь восьмой.

Обзор матча "Ингулец" – "Заря" (1:1)

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"Ингулец" – "Заря" – 1:1
Голы: Янаков, 64 – Юрченко, 75 (пен)
"Ингулец": Шуст – Балан, Ковалев, Лупашко (Кучеренко, 24), Семенко, Квасный – Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков, 46) – Мкомола (Ситчинава, 65)
"Заря": Шевченко – Руфати (Назарина, 66), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Хомченовский – Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81)
Предупреждения: Семенко, Коваленко, Квасный, Кучеренко, Запорожец – Иванисеня, Вернидуб

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Статистика матча "Ингулец" – "Заря" (1:1)

"Ингулец" vs "Заря"
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"Ингулец" vs "Заря" / Фото: ФК "Ингулец"

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Источник: Сегодня|Спорт

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