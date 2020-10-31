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"Динамо" перед "Барселоной" добыло волевую победу над "Днепром": видео голов

31 октября, 21:21

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне закрепились на первой строчке Премьер-лиги, опережая на четыре очка "Шахтер"

Перед отлетом в Каталонию на матч Лиги чемпионов с "Барселоной" "Динамо" в субботу, 31 октября, обыграло "Днепр-1" в поединке восьмого тура чемпионата Украины. Уступая по ходу встречи на НСК "Олимпийский" 0:1, команда Мирчи Луческу тем не менее добыла волевую победу 2:1.

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На 22-й минуте "Днепр-1" неожиданно открыл счет благодаря шикарному голу Александра Назаренко левой ногой в дальнюю "девятку" в стиле Андрея Ярмоленко. Отметим, что на воротах "Динамо" в этом матче, ввиду коронавируса у Георгия Бущана и Дениса Бойко, дебютировал 18-летний Руслан Нещерет.

Однако "Динамо" довольно быстро отыгралось. На 34-й минуте после навеса Вкитора Цыганкова защитник днепрян Владимир Адамюк срезал мяч в свои ворота. Так счет стал 1:1.

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А на 44-й минуте "Динамо" забило победный мяч. После скидки от Виталия Буяльского точный удар нанес Виктор Цыганков.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Эта победа позволила "Динамо" закрепиться на первой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, опережая на 4 очка "Шахтер", накануне разгромивший "Мариуполь" 4:1.

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Источник: Сегодня|Спорт

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