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Худший клуб УПЛ без тренера обыграл "Ворсклу", отбив пенальти на 99-й минуте. С ума сойти!

1 ноября, 19:33

Олег Люлька Олег Люлька

Аутсайдер чемпионата Украины ФК "Львов" добыл невероятную победу. Смотрите, как это было

Безнадежный аутсайдер футбольного чемпионата Украины "Львов" добыл свою первую победу в сезоне, дома сенсационно обыграв идущую в лидерах "Ворсклу" 1:0! Невероятные три очка львовянам принес 21-летний вратарь Орест Костик, на 99-й минуте отбивший пенальти в исполнении малийского полтавчанина Ибрагима Кане!

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Смотрите, как вратарь "Львова" отбил пенальти "Ворсклы"

Это самая вулканическая развязка в нынешней Премьер-лиге Украины. Судья окончательно назначил 11-метровый за игру рукой в штрафной площадке "Львова" лишь после просмотра VAR. Шли последние секунды. И, казалось, львовяне уже смирились, что победы им не видать. Но в эффектном прыжке Костик отбил удар Кане, и все игроки команды хозяев набросились с объятиями на своего голкипера-героя.

Видео победного гола "Львова"

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Особой значимости этой победе "Львова" добавляют еще два факта

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  • До этого матча "Ворскла" в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. Ее не сумел обыграть даже "Шахтер" (1:1), а "Львов – смог
  • "Львов" проводил матч с "Ворсклой" даже без полноценного главного тренера. После отставки грузина Георгия Цецадзе, экс-коуч дубля Виталий Шумский руководил сегодня львовянами в статусе всего лишь "исполняющего обязанности"

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ФК "Львов" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Ныч, 27
На 99-й минуте Кане ("Ворскла") не реализовал пенальти
ФК "Львов": Костик – Махмутович, Сабино, Михоуби – Грисьо (Ю. Кравчук, 79), Айнсалу (Якимец, 70), Шина, Клименчук – Чиряк (Эрнест, 69), Казлаускас (Кошман, 90+1) – Ныч
"Ворскла": Ризнык – Яворский, Чеснаков, Якубу – Пердута, Челядин (Щербак, 46), Скляр, Ребенок (Д. Кравчук, 72) – Степанюк (Васин, 81), Кане – Кулач (Пешич, 23)
Предупреждения: Ныч, Грисьо, Махмутович, Сабино, Михоуби – Кулач, Щербак, Кане

Добавим, что сенсационно обыграв "Ворсклу" 1:0, "Львов" сделал подарок президенту своего клуба Богдану Копытко, которому 1 ноября исполнилось 56 лет.

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Источник: Сегодня|Спорт

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