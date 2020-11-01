"Минай" не справился с "Рухом": обзор дерби дебютантов УПЛ

В восьмом туре футбольной Премьер-лиги состоялось западноукраинское дерби дебютантов высшего дивизиона. "Минай" из одноименного села на Закарпатье в Ужгороде принимал львовский "Рух", который в УПЛ еще ни разу не выигрывал. Не выиграл "Рух" и в этот раз. Заруба новичков "вышки" завершилась безголевой ничьей – 0:0.
В итоге "Рух" остался на предпоследнем, 13-м, месте турнирной таблицы УПЛ. "Минай" идет 11-м.
Обзор матча "Минай" – "Рух" (0:0)
"Минай" – "Рух" – 0:0
"Минай": Попович – Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61) – Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив – Нуриев, Снижко (Хахлев, 76) – Шиндер (Ахмедзаде, 76)
"Рух": Бандура – Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига – Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук – Рунич (Притула, 78) – Кухаревич
Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив
Статистика матча "Минай" – "Рух" (0:0)
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Напомним, в чемпионате Украины лидирует "Динамо", накануне добывшее волевую победу над "Днепром-1" со счетом 2:1.
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