"Минай" не справился с "Рухом": обзор дерби дебютантов УПЛ

Новички чемпионата Украины разошлись миром, не забив друг другу ни одного мяча. Ничья - 0:0

В восьмом туре футбольной Премьер-лиги состоялось западноукраинское дерби дебютантов высшего дивизиона. "Минай" из одноименного села на Закарпатье в Ужгороде принимал львовский "Рух", который в УПЛ еще ни разу не выигрывал. Не выиграл "Рух" и в этот раз. Заруба новичков "вышки" завершилась безголевой ничьей – 0:0.

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В итоге "Рух" остался на предпоследнем, 13-м, месте турнирной таблицы УПЛ. "Минай" идет 11-м.

Обзор матча "Минай" – "Рух" (0:0)

"Минай" – "Рух" – 0:0

"Минай": Попович – Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61) – Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив – Нуриев, Снижко (Хахлев, 76) – Шиндер (Ахмедзаде, 76)

"Рух": Бандура – Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига – Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук – Рунич (Притула, 78) – Кухаревич

Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив

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"Минай" vs "Рух" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Статистика матча "Минай" – "Рух" (0:0)

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Напомним, в чемпионате Украины лидирует "Динамо", накануне добывшее волевую победу над "Днепром-1" со счетом 2:1.

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