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"Минай" не справился с "Рухом": обзор дерби дебютантов УПЛ

1 ноября, 16:24

Олег Люлька Олег Люлька

Новички чемпионата Украины разошлись миром, не забив друг другу ни одного мяча. Ничья - 0:0

В восьмом туре футбольной Премьер-лиги состоялось западноукраинское дерби дебютантов высшего дивизиона. "Минай" из одноименного села на Закарпатье в Ужгороде принимал львовский "Рух", который в УПЛ еще ни разу не выигрывал. Не выиграл "Рух" и в этот раз. Заруба новичков "вышки" завершилась безголевой ничьей – 0:0.

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В итоге "Рух" остался на предпоследнем, 13-м, месте турнирной таблицы УПЛ. "Минай" идет 11-м.

Обзор матча "Минай" – "Рух" (0:0)

"Минай" – "Рух" – 0:0
"Минай": Попович – Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61) – Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив – Нуриев, Снижко (Хахлев, 76) – Шиндер (Ахмедзаде, 76)
"Рух": Бандура – Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига – Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук – Рунич (Притула, 78) – Кухаревич
Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив

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"Минай" vs "Рух"

"Минай" vs "Рух" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Статистика матча "Минай" – "Рух" (0:0)

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Напомним, в чемпионате Украины лидирует "Динамо", накануне добывшее волевую победу над "Днепром-1" со счетом 2:1.

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Команда
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Результаты последних матчей
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ДинамоДинамоДин
8
6
2
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Забитые 17
Пропущеные 4
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 20
Пропущеные 9
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Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: П Н Н В Н
7
МариупольМариупольМар
8
3
2
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Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
АлександрияАлександрияАле
8
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4
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Забитые 16
Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: Н П В П В
9
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Забитые 14
Пропущеные 8
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Результаты последних матчей: П В В Н П
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МинайМинайМин
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3
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Пропущеные 11
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Источник: Сегодня|Спорт

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