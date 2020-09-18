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В украинской Премьер-лиге больше не будет президента. Его кресло и так пустует с апреля

18 сентября, 20:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Предыдущим президентом Премьер-лиги был швейцарец Томас Гримм

Украинскую Премьер-лигу ждет грандиозная революция. Как сообщает "Та то таке", в ближайшее время представители лиги соберутся, чтобы внести изменения в регламент. Главное новшество – упразднение должности президента организации.

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Предыдущим президентом Премьер-лиги был швейцарец Томас Гримм. Его контракт завершился 5 апреля. Многие клубы остались недовольными результатами его работы и даже заявляли, что не хотят выплачивать ему зарплату в 2020 году. Швейцарцу ставили в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

Выборы нового главы должны были пройти 7 апреля, но неоднократно переносились из-за карантина.

"Выборов президента УПЛ не будет вообще (в последний раз их перенесли с 25 мая на неопределенный срок). В ноябре клубы соберутся, чтобы внести изменения в регламент – отменить президентский пост. Главной станет должность директора, которую займет Евгений Дикий (сейчас – исполнительный директор)", – сообщает источник на своей странице в Facebook.

Читайте также: УПЛ обсудила с клубами запуск полноценного ТВ канала: с трансляциями, шоу и своими программами

Смотрите сюжет о матче за Суперкубок Украины:

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футбол чемпионат Украины премьер-лига

Источник: Сегодня|Спорт

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