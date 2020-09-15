"Футболисты "Зари" будут злее": капитан "Шахтера" рассказал о тяжелом графике до декабря

Голкипер и капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о настроении команды после вынужденной паузы в соревнованиях и насыщенном графике с тремя матчами в неделю. Напомним, что второй тур украинской Премьер-лиги "Шахтер" пропустил из-за вспышки коронавируса в "Рухе", а в третьем туре встретится с "Зарей".

"У команды был выходной, который я провел в кругу семьи с детьми. Все набрались эмоций. Впереди тяжелая неделя, ведь мы входим в сезон. Также "Шахтер" ожидает очень насыщенный октябрь, практически до декабря выходных не будет. Подготовка к "Заре"? После выходного тренерский штаб сделал акцент на игровых упражнениях. А самые тяжелые занятия обычно в среду и четверг. Знаем, что "Заря" серьезный соперник, с которым всегда тяжело", – рассказал Пятов в эфире Shakhtar News.

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Сергей Кривцов и Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Команда Виктора Скрипника стартовала в чемпионате Украины с двух поражений кряду. Однако Пятов считает, что эти неудачи только разозлили луганчан:

"Заря", насколько я знаю, ставит на сезон максимальные задачи. Не зря в минувшем чемпионате луганчане заняли третье место и боролись за серебряные медали. Мне сложно сказать, что сейчас происходит и почему они проиграли. Но, думаю, футболисты будут злее, так как терять нечего и надо набирать очки. Нам же следует быть еще более сконцентрированными, не допускать ошибок. Нужна победа. Три поединка за семь дней? Всегда говорил, что мне нравится, когда много матчей. Не люблю больших пауз, шесть дней монотонных тренировок. Игра – восстановление – тренировка – опять игра! Такой график мне по душе, это как праздник", – считает голкипер.

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Ранее мы также рассказывали, что у футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером".

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