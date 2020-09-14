"В Украине только два вратаря отвечают уровню сборной": известный тренер вступился за Пятова

Эксперты считают, что в свое время Лунин станет основным вратарем "сине-желтых", но сейчас ему нужна практика

После поражения Украины от Испании в Лиге наций со счетом 0:4 некоторые болельщики раскритиковали вратаря и капитана "сине-желтых" Андрея Пятова. Дескать, не пора ли искать ему замену и подпускать к матчам за сборную голкипера "Реала" Андрея Лунина. Насколько сейчас оправдана такая рокировка, в рамках заседания "Эксперт клуба" рассказали первый вице-президент УАФ Александр Демьяненко и тренер сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк.

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Александр Демьяненко подчеркнул, что самое главное для вратаря – игровая практика: "Да, Андрей Лунин в последнее время выступал за "Овьедо", поэтому, наверное, его должны потихоньку подпускать к матчам сборной, готовить смену. Но и Андрей Пятов тоже хороший вратарь".

Александр Демьяненко/Фото пресс-службы Parimatch

"Сейчас 35 лет – нормальный возраст для голкипера. Поэтому тут двоякая ситуация. Но тренеру виднее, он видит игроков на тренировках. Смотрит, чтобы молодой вратарь не сломался психологически. В скором будущем Лунин займет место в воротах сборной. Но вернусь к игровой практике. В "Реале" есть Куртуа и Лунин. Сейчас Куртуа будет играть, а Лунин – находиться в запасе. Плюс опыт Андрея Пятова – незаменимая вещь. В матче с Испанией грубых ошибок у него не было. Да, испанцы накрывали Андрея, когда партнеры возвращали ему мяч. Андрею нужно было выбивать мяч, и пару раз он сделал это неудачно".

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Сергей Нагорняк/Фото Parimatch

"Нужно понимать, что вратарь – как минер. Если ошибается защитник, то это еще ничего страшного. А вот если голкипер – то его ошибки очень видны. И такие вратари, как Андрей Пятов, нужны сборной. Да, у нас есть Лунин. А дальше вы назовете еще фамилии? Какие еще вратари отвечают уровню сборной на сегодняшний день. Я понимаю, что есть Бущан и еще кто-то из молодых ребят. Но у нас есть сегодня только два вратаря, которые отвечают уровню национальной команды – Пятов и Лунин", – считает Сергей Нагорняк.

Ранее мы сообщали, что Украина проиграла впервые за 13 матчей, но при Шеве – крупнее всего.

Смотрите, как Андрей Пятов стоял в матче с Испанией

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