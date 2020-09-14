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После позора на посвящении новичков в сборной Украины уже ничего не страшно

14 сентября, 18:10

Елена Павлова Елена Павлова

Николай Матвиенко до сих пор помнит, как пел хит "Тает лед"

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал про свои ужасные ощущения во время исполнения песни на посвящении новичков национальной команды. А также, каково было играть при пустых трибунах в матче со Швейцарией в Лиге наций- 2:1.

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Напомним, что перед поединком с Хорватией в марте 2017-го Матвиенко и Малиновский спели песню "Тает лед" группы "Грибы". И сорвали овации своих партнеров по команде.

"Конечно, я помню, как пел. Это невозможно забыть. И это был ужас. Но для новичка этот ритуал важен в психологическом плане. Первый в раз в сборной ты нервничаешь, много новых людей. Но когда споешь эту песню, то потом понимаешь, что хуже уже не будет. Груз напряженности спадает и свободно можешь делать все, что хочешь. Ведь ты уже прошел через весь этот позор", – рассказал Матвиенко в рамках "Эксперт клуба".

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Николай Матвиенко в матче со сборной Испании
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Николай Матвиенко в матче со сборной Испании / Фото: УАФ

Про запись гимна Украины в исполнении болельщиков на пустом стадионе перед Украина – Швейцария Николай сказал: "Мне показалось, что это был гимн с той игры, когда Украина обыграла Португалию. Естественно, матчи без болельщиков – это не те ощущения. Единственный плюс тишины – только то, что можно хорошо подсказать партнеру и слышно через все поле. Также слышны указания тренерского штаба. Больше никакого позитива, и хотелось бы уже играть с болельщиками".

Ранее мы сообщали, что зрителей хотят вернуть на "Олимпийский" в матчах с Германией и Испанией в Лиге наций в октябре.

Смотрите, как Матвиенко забивал за "Шахтер"

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болельщики гимн песня позор Сборная Украины Лига наций Николай Матвиенко
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