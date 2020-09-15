Когда украинская Премьер-лига запустит свой телеканал и что там будут транслировать

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого "Шахтера", член рабочей группы по созданию УПЛ-ТВ Юрий Свиридов рассказал о сроках создания телевидения украинской Премьер-лиги. По словам специалиста оно должно существовать к 2021 году, чтобы начинать подготовку к тендеру по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу сезона-2022/2023. Ранее УПЛ обсудила с клубами запуск полноценного ТВ-канала.

"Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы "Медиа Группе Украина". Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж. Будет тендер на сезон 2022-2023 годов, поэтому через год, в 2021-м, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав", – рассказал Свиридов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Свиридов отметил, что к тому времени телеканал УПЛ-ТВ уже должен быть узнаваемым, но это не должен быть канал только нескольких матчей, если он получит определенный процент прав на матчи УПЛ в каждом туре. Ведь для создания конкуренции нецелесообразно продавать 100% одному транслятору.

"Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех. Это будет канал обо всех клубах УПЛ. Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные", – пояснил специалист.

Свиридов рассказал, что в настоящее время решаются операционные подготовительные вопросы: бизнес-модель, описание продукта, клиента, каналы дистрибуции, стоимость, потенциальный охват рынка, как будет оцениваться конкуренция с другими каналами, организационная структура самого канала, на каких условиях выбирается руководитель канала, при каких условиях его меняют и прочее.

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Через месяц представители клубов встретятся в рамках рабочей группы и презентуют опции, из которых можно выбирать варианты. А еще через месяц, после определенных доработок, должны окончательно утвердить в рамках рабочей группы от одного до трех вариантов по разным вопросам. Затем подготовленный пакет документов будет направлен в клубы УПЛ на рассмотрение. Ориентировочно в середине ноября должны состояться общие сборы клубов УПЛ, на которых примут или нет один из вариантов. После чего уже начнется непосредственно работа над созданием телеканала.

/ Фото: Прем'єр-ліга України

Свиридов подчеркнул, что необходимо ставить задачу увеличения стоимости ТВ-прав на матчи УПЛ минимум вдвое – с 6 млн долларов до 12 млн. Он также убежден, что как только в этой сфере в Украине будет создан рынок, в нее пойдут инвестиции. Так, например, представители УПЛ ведут определенные переговоры с компанией Mediapro, которая работает с испанской Ла Лигой и занимается маркетингом ее телеправ.

Свиридов также сообщил, что параллельно с идеей создания УПЛ-ТВ в Украине есть идея создания УПЛ-ТВ Интернешнл для болельщиков в других странах:

"Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос".

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На данный момент чемпион Украины зарабатывает на трансляциях в четыре раза меньше последней команды Польши.

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