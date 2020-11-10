"В Украине самый сильный арбитр – женщина": Кобин разнес судейство в чемпионате

Главный тренер "Миная" Василий Кобин оказался очень недоволен судейством в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги с "Десной" (0:1). Наставник заявил, что сейчас в нашей стране лучше всех судит женщина, явно имея в виду Екатерину Монзуль. Напомним, что в субботу "Десна" забила "Минаю" из офсайда и победила. После той встречи команда из Чернигова поднялась на 4-е место, а закарпатская осталась на 12-м.

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Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"40 человек приезжают на матч, пройдя недельный цикл подготовки. Для нас очки – это и премиальные. В итоге люди остаются без денег. Один человек отбирает деньги (премиальные) у сорока. У нас в Украине самый сильный арбитр – женщина. Женская бригада арбитров – самая сильная в Украине. Пусть мужики думают, мне было бы стыдно", – сказал Кобин "Футбол NEWS".

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Фото ФК "Десна"

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Ранее свое недовольство действиями арбитра в этом поединке и в целом в чемпионате высказал спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец. Его слова о встрече с "Десной" приводит Metaratings:

"Не уступив сопернику по игре, мы проиграли по милости судейской бригады, не заметившей офсайд у нападающего хозяев, забившего решающий гол. Арбитром Блавацким были допущены еще две серьезные ошибки. При пробитии игроком "Миная" пенальти вратарь "Десны" до удара сделал несколько шагов вперед, поэтому 11-метровый нужно было перебить. А в конце судья проигнорировал толчок в спину защитником "Десны" нашего игрока и вместо назначения пенальти наказал его предупреждением за симуляцию".

Ранее мы давали все результаты 9-го тура чемпионата Украины.

Смотрите обзор матча "Десна" – "Минай"

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