"Сколько можна нас делать идиотами": директор клуба Премьер-лиги – о судействе

Тема ошибок судей снова всплыла в чемпионате Украины. В частности, в субботу "Десна" забила "Минаю" из офсайда и победила. После той встречи команда из Чернигова поднялась на четвертое место, а закарпатская осталась на 12-м.

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Свое недовольство действиями арбитра в этом поединке и в целом высказал спортивный директора "Миная" Михаил Кополовец. Его слова о встрече с "Десной" приводит Metaratings:

"Не уступив сопернику по игре, мы проиграли по милости судейской бригады, не заметившей офсайд у нападающего хозяев, забившего решающий гол. Арбитром Блавацким были допущены еще две серьезные ошибки. При пробитии игроком "Миная" пенальти вратарь "Десны" до удара сделал несколько шагов вперед, поэтому 11-метровый нужно было перебить. А в конце судья проигнорировал толчок в спину защитником "Десны" нашего игрока и вместо назначения пенальти наказал его предупреждением за симуляцию".

Также недавний игрок обобщил проблемы с судейством:

"Если бы на матче была система VAR, то "суфлер" не позволил бы разгуляться этому судейскому беспределу... Впору задать вопрос: сколько можно нас делать идиотами? Из-за судейских шалостей "Минай" потерял, как минимум, два очка. В частности, в поединке с "Мариуполем" игрок соперника упал еще на подступах к штрафной, однако арбитр указал на "точку". Если так будет продолжаться, придется просить, чтобы поединки обслуживали роботы. Однако если серьезно, то необходимо срочно наводить порядок в судейском корпусе. Ведь претензии имеются не только у "Миная", но и других команд".

Напомним все результаты 9-го тура чемпионата Украины.

Смотрите обзор матча "Десна" – "Минай":

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