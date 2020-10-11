"Пельмешки в 4 утра": смотрите новую "диету" тренера "Миная" Кобина

Главный тренер "Миная" Василий Кобин, который большую часть карьеры провел в составе донецкого "Шахтера, рассказал о своем лишнем весе. 35-летний наставник признал, что после того, как повесил бутсы на гвоздь, быстренько набрал 10 килограмм. Ранее также Кобин призывал поднять зарплаты украинским судьям, чтобы они "не искали бабки на стороне".

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Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"Бл*ха, у меня пузо выпирает. Очень сильно сейчас люблю похавать. Десяточка килограмм прилипла моментально после завершения карьеры – через полгода. Я могу похавать и в 3 часа ночи, и в 4 встать и сварить пельмешек или сделать максимально плотненький бутерброд, двойной. Раз – и забросить", – цитирует Кобина канал "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, что два года назад бывший игрок "Шахтера" открыл фаст-фуд. Свое заведение Кобин назвал Diner & Grill, а внутри ресторан стилизован под фаст-фуд заведения из США.

Реклама "Минай" и его наставник Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ранее мы писали, что после разгрома от "Динамо" "Минай" пожаловался на судейство. В клубе Василия Кобина заявили, что киевляне должны доказывать свое преимущество без лишней помощи.

Смотрите, как "Минай" Кобина сыграл вничью с "Ингульцом"

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