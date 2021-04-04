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Унесли на носилках после травмы головы: проблемы у полтавского двойника звезды Голливуда

4 апреля, 20:54

Елена Павлова Елена Павлова

Легионер Ворсклы Оливье Тилль не смог уйти с поля самостоятельно

Полузащитник Ворсклы и сборной Люксембурга Оливье Тилль получил травму в центральном матче 20-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером. В итоге футболист не смог уйти с поля на своих ногах. А Шахтер обыграл Ворсклу 2:0 и продолжает гонку за Динамо.

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24-летний Тилль получил повреждение на последних секундах первого тайма, когда случайно локтем в лицо ему попал одноклубник Сергей Яворский. Легионеру полтавчан понадобилась помощь врачей, которые унесли его на носилках. В перерыве его заменил Пап-Алиун Ндиайе.

"У Тилля, вроде, сотрясение мозга, не знаю. Врачи сказали, что все вроде более-менее нормально. Надо еще голову проверить, и с носом у него проблема. Два лидера ушли с поля, после чего все пошло не по плану", – цитирует тур Online тренера Ворсклы Юрия Максимова

В текущем сезоне УПЛ Тилль забил один гол в семи матчах. В Ворсклу он перешел в конце прошлого года после разрыва контракта с российской Уфой. Отметим, что внешне новобранец полтавчан Оливье Тилль, которого Transfermarkt оценивает в 1 млн евро, похож на звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.

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Смотрите обзор матча Ворскла – Шахтер

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травма чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава УПЛ Оливье Тилль
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