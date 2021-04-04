Понесли на носилках після травми голови: проблеми у полтавського двійника зірки Голлівуду

Півзахисник Ворскли та збірної Люксембургу Олів'є Тілль отримав травму в центральному матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги з Шахтарем. В результаті футболіст не зміг піти з поля на своїх ногах. А Шахтар обіграв Ворсклу 2:0і продовжує гонку за Динамо.

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24-річний Тілль отримав пошкодження на останніх секундах першого тайму, коли випадково ліктем в обличчя йому потрапив одноклубник Сергій Яворський. Легіонеру полтавчан знадобилася допомога лікарів, які забрали його на носилках. У перерві його замінив Пап-Аліун Ндіайе.

"У Тилля, начебто, струс мозку, не знаю. Лікарі сказали, що все начебто більш-менш нормально. Треба ще голову перевірити, і з носом у нього проблема. Два лідери пішли з поля, після чого все пішло не за планом", – цитує тур Online тренера Ворскли Юрія Максимова

У поточному сезоні УПЛ Тілль забив один гол в семи матчах. У Ворсклу він перейшов в кінці минулого року після розриву контракту з російською Уфою. Відзначимо, що зовні новобранець полтавчан Олів'є Тілль, якого Transfermarkt оцінює у 1 млн євро, схожий на зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.

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Дивіться огляд матчу Ворскла – Шахтар

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