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"Украину называет банановой республикой": громкие обвинения в адрес главы арбитров

15 марта, 22:38

Елена Павлова Елена Павлова

Президент Олимпика Владислав Гельзин призвал проверить возможное неспортивное поведение Лучи

Скандал, который вспыхнул после победы "Шахтера" над "Олимпиком" 1:0в предыдущем туре чемпионата Украины не только не утихает, но и набирает обороты. Теперь он фактически превратился в противостояние президента донецкого "Олимпика" Владислава Гельзина и главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

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Если сразу после матча в прямом эфире Гельзин в нецензурной форме раскритиковал судейство поединка и призвал к изгнанию итальянца Лучи из Украины. То теперь президент "Олимпика" рассказал о канале главы судейского корпуса УАФ и его неуважительном отношении к Украине.

Владислав Гельзин

Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

"Хочу снять маску с сеньора Лучи. В наши руки попали распечатки действующего телеграм-канала УАФ. В этом чате господин Лучи не выбирает выражений. Видно все презрительное отношение к нашей стране и к людям в украинском футболе. Лучано Лучи, вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы Украину называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете", – цитирует Гельзина "Бомбардир"

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Лучано Лучи – глава комитета арбитров Украины

Лучано Лучи – глава комитета арбитров Украины

В качестве доказательств президент "Олимпика" готов передать минимум 20 подписантов, которые присутствовали на встрече на сборах в Турции, когда Лучи грубо высказывался в адрес Украины. "Олимпик" уже даже обратился в КДК с просьбой проверить возможное неспортивное поведение Лучи.

Ранее глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину.

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чемпионат Украины арбитр Олимпик Донецк Владислав Гельзин Лучано Лучи УПЛ президент клуба УАФ
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