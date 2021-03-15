"Не Гельзину после договорных матчей говорить об этике": продолжение скандала вокруг "Олимпика"

В украинском футболе продолжается противостояние "Олимпика" и судейского корпуса Ассоциации футбола. Эпопея началась после того, как президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера". Владелец клуба Владислав Гельзин попробовал поднять коллег против "судейского беспредела", но большой поддержки не дождался.

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А на критические слова босса "Олимпика" решил ответить глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. В комментарии "Профутбол Digital" он напомнил Гельзину о его недавних грехах с договорными матчами:

"Я не собираюсь спорить с Гельзиным. Он – не мой руководитель, не мой судья, а президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Более 50 игр его клуба находилось на радаре УЕФА. Гельзин может говорить обо всем, о чем угодно, но не об этике. Я могу понять, почему он зол на меня. В свое время я остановил один из его видов деятельности. Так же может быть? Думаю, что я говорю об очевидных вещах".

Тем временем, глава футбольных арбитров Украины пообещал Гельзину жесткое наказание.

Смотрите, как "Олимпик" потерпел третье поражение подряд – от "Александрии":

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