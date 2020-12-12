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Удаленный Луческу объяснил, что так его взбесило

12 декабря, 20:48

Олег Люлька Олег Люлька

У главного тренера "Динамо" накипело...

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о причинах своего негодования, заставивших его выбежать на поле с гневной критикой арбитра матча с "Колосом" херсонца Игоря Пасхала.

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Напомним, Луческу впервые был удален за время работы у руля "бело-синих", это произошло в начале второго тайма после VAR-красной карточки Шепелеву еще при счете 0:1, а завершился матч "Динамо" – "Колос" вничью 2:2.

"Я никак не могу понять – к чему вообще VAR? Почему этой технологией не пользовались в первом тайме? Когда, например, Шапаренко чуть колено не разорвали? Кроме того, по VAR решение всегда выносится по стоп-кадру с последним контактом. Но ведь надо смотреть эпизод в динамике, и на основании этой динамики принимать решение. Это же просто невозможно получать такое количество красных карточек в каждом матче! Удаления Забарного и Мораеса из "Шахтера" – то же самое. Надо совсем иначе трактовать такие моменты. VAR в большей степени приводит к непонятности"

Смотрите видео удаления Луческу

"Все знают мастерство Селезнева. Он отлично знает, как эффективно симулировать. Сегодня он "поймал" молодого, неопытного Миколенко при развороте. А VAR это касание показал"

"Плюс, эти паузы. Это невозможно. Это не футбол. Эти остановки сбивают темп игры, мешают ей. Невозможно стоять пять минут и ждать, пока они что-то рассмотрят, чтобы что-то изменить. Самого футбола сегодня не было"

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"К сожалению, VAR не будет работать так, как это задумывалось. В нашем матче с "Ювентусом" даже не хотели смотреть эпизод, когда на Вербиче должен был назначаться пенальти. Равно как и в ситуации, когда Роналду забил нам гол. Конечно, какой там VAR, когда тут Роналду забивает свой 750-й гол... Как по мне, то пусть уж лучше судьи ошибаются, но футбол будет сохранять динамичность", – заявил после своего удаления в матче с "Колосом" Мирча Луческу, которого цитирует dynamo.kiev.ua

Отметим, что сразу после удаления в матче с "Колосом" Мирча Луческу ушел в подтрибунный тоннель, однако затем вернулся оттуда и наблюдал за окончанием игры у кромки поля, но в стороне от технической зоны.

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу удаление Колос Ковалевка

Источник: Dynamo.kiev.ua

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