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У стадиона имени Шухевича могут забрать финал Кубка Украины

27 апреля, 10:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Финал Кубка Украины между Динамо и Зарей могут перенести из Тернополя в другой город. В УАФ недовольны организацией предыдущего матча Кубка Украины на этом стадионе

/ Фото: Wikipedia

Украинская ассоциация футбола может отобрать у Тернополя право провести финал Кубка Украины, в котором встретятся киевское Динамо и луганская Заря. Матч должен был пройти на скандальном стадионе имени Романа Шухевича 13 мая.

"После полуфинала Кубка Украины Агробизнес – Динамо стало понятно, что тернопольский стадион не может обеспечить не только соблюдение карантинных норм зрителями на трибунах и около стадионной территории, но и в целом безопасность этих зрителей на стадионе им. Шухевича.

Уже сегодня на специальном совещании решится вопрос по поводу безопасности проведения финального матча Заря – Динамо в Тернополе со зрителями. Все в руках местных властей. В крайнем случае возможен даже перенос игры", – сообщает Telegram-канал Тайны футбола.

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Напомним, что после переименования городского стадиона в честь Романа Шухевича директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на этой арене.

Смотрите, как Динамо и Заря играли в полуфиналах Кубка Украины:

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стадион Тернополь Динамо Киев Заря Луганск Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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