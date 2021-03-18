Скандал со стадионом Шухевича на взлете: арене грозит запрет ФИФА на проведение матчей

С таким требованием к боссу ФИФА обратился Центр Симона Визенталя – Инфантино пообещал "не допустить дискриминации"

Директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на стадионе в Тернополе после присвоения арене имени Романа Шухевича.

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В письме на имя президента ФИФА Джанни Инфантино Шимон Самуэльс отмечает: "Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения".

Также Самуэльс призвал Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который пройдет 21 мая посредством Zoom: "Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру".

Как сообщает сайт Центра Визенталя, Джанни Инфантино ответил, сославшись на статью 4 Устава ФИФА: "... занять четкую позицию против дискриминации любого рода".

Отметим, что Центр Симона Визенталя занимается "защитой прав человека, борьбой с терроризмом и антисемитизмом и изучением Холокоста".

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12 мая стадион в Тернополе должен принять финал Кубка Украины.

/ Фото: Wikipedia

Ранее против присвоения стадиону Тернополя имени Шухевича выступил посол Израиля в Украине. Джоэль Лион потребовал "немедленной отмены этого решения".

Польша последовала примеру Израиля и тоже возмутилась присвоению арене в Тернополе имени Шухевича.

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В МИД Украины, комментируя эти протесты, заявили: "Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Тогда как дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

А на днях депутаты Львовского облсовета обратились к Кабмину с предложением присвоить "Арене Львов" имя Степана Бандеры.

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