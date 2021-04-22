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Динамо vs Заря: аналитики назвали счет, с которым завершится финал Кубка Украины

22 апреля, 13:29

Олег Люлька Олег Люлька

Столичному клубу букмекеры предрекают победу с минимальным счетом над луганчанами и завоевание тринадцатого в истории кубкового трофея

Аналитики букмекерских контор назвали фаворита и наиболее вероятный счет финала Кубка Украины, в котором 13 мая в Тернополе сыграют Динамо Мирчи Луческу и Заря Виктора Скрипника. Киевлянам прочат 13-й в их истории кубковый трофей.

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На победу Динамо в основное время установлен коэффициент 1.85, ничью – 3.90, победу Зари – 3.90. Исходя из этих котировок, вероятность исходов по итогам 90 минут следующая: выигрыш киевлян – 50%, ничья – 25%, выигрыш луганчан – 25%.

Что касается завоевания трофея с учетом вероятных дополнительного времени и серии пенальти, то Динамо дают 67% на успех (коэффициент 1.42), Заре – 33% (2.89).

Наиболее вероятным счетом из всех возможных аналитики называют 1:0 в пользу Динамо.

Динамо vs Заря
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Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, накануне в 1/2 финала Динамо разгромило в Тернополе Агробизнес 3:0.

Заря же по пенальти обыграла в гостях Александрию.

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Заря еще ни разу не выигрывала Кубок Украины, Динамо делало это 12 раз.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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прогноз букмекеры Динамо Киев Заря Луганск Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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