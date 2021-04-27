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У стадіону імені Шухевича можуть забрати фінал Кубка України

27 квітня, 10:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фінал Кубка України між Динамо і Зорею можуть перенести з Тернополя в інше місто. У УАФ незадоволені організацією попереднього матчу Кубка України на цьому стадіоні

/ Фото: Wikipedia

Українська асоціація футболу може відібрати у Тернополя право провести фінал Кубка України, в якому зустрінуться київське Динамо і луганська Зоря. Матч повинен був пройти на скандальному стадіоні імені Романа Шухевича 13 травня.

"Після півфіналу Кубка України Агробізнес – Динамо стало зрозуміло, що тернопільський стадіон не може забезпечити не тільки дотримання карантинних норм глядачами на трибунах і біля стадіонною території, але і в цілому безпеку цих глядачів на стадіоні ім. Шухевича.

Уже сьогодні на спеціальній нараді вирішиться питання стосовно безпеки проведення фінального матчу Зоря – Динамо в Тернополі з глядачами. Все в руках місцевої влади. В крайньому випадку можливе навіть перенесення гри", – повідомляє Telegram-канал Таємниці футболу.

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Нагадаємо, що після перейменування міського стадіону в честь Романа Шухевича директор Центру Симона Візенталя Шимон Самуельс звернувся до ФІФА з вимогою заборонити проведення матчів на цій арені.

Дивіться, як Динамо і Зоря грали в півфіналах Кубка України:

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стадіон Тернопіль Динамо Київ Зоря Луганськ Кубок України

Джерело: Сегодня|Спорт

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