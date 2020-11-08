У "Динамо" всего пять запасных на матч с "Шахтером": стартовые составы "Украинского классико"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на центральный матч 9-го тура чемпионата Украины. "Динамо" – "Шахтер" онлайн доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Главной интригой было, в каком же составе на матч выйдет "Динамо", где 12 игроков оказались инфицированы коронавирусом.

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Вербич, Шабанов, Цыганков, Андриевский, Жерсон Родригес, Забарный, Буяльский, Кендзера

Запасные: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота

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"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Маркос, Мораес, Марлос, Тете, Корниенко, Матвиенко

Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Фернандо

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой в матче за Суперкубок Украины:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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