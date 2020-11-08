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"Ингулец" в меньшинстве отыгрался в матче с "Рухом": смотреть голы

8 ноября, 15:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Обе команды пока не могут выиграть в Премьер-лиге

Дебютанты Премьер-лиги "Рух" из Львова и "Ингулец" из Петрово выдали боевую ничью с удалением в матче 9-го тура чемпионата Украины. Гости вышли вперед в середине первого тайма, когда Младен Бартулович реализовал пенальти. Хозяева поля смогли сравнять счет только после перерыва, однако в течение четырех успели еще и вперед выйти. Тем не менее, их преимущество продержалось всего две минуты.

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Больше команды забить не сумели, несмотря на то, что хозяева поля играли в большинстве весь второй тайм и концовку первого. Таким образом, "Рух" и "Ингулец" продлили свои серии без побед в Премьер-лиге до девяти матчей.

"Рух" – "Ингулец" – 2:2
Голы: Мысык (51), Кондраков (55, пен) – Бартулович (17, пен), Козак (57)

"Рух": Бандура, Климчук, Парамонов (Калюжный, 79), Стаменкович, Мартынюк, Бойчук, Кухарук (Русин, 59), Копына, Мысык, Федорчук, Кондраков (Кухаревич, 59).

"Ингулец": Крынский, Семенко, Кучеренко, Фатеев, Павлов, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86), Бартулович, Запорожец, Козак (Мкомола, 75), Балан, Сичинава (Белоцерковец, 75).

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Предупреждения: Кучеренко (12), Бойчук (12), Парамонов (30), Семенко (37), Кондраков (57), Сичинава (75).

Удаление: Кучеренко (39).

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Источник: Сегодня|Спорт

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