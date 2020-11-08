Предатели или профессионалы? 10 футболистов, поигравших в "Шахтере" и "Динамо"

Мирча Луческу первый тренер, кто тренировал в чемпионате Украины и "Шахтер", и "Динамо"

Сегодня на Олимпийском состоится "украинское классико" – киевское "Динамо" сразится с донецким "Шахтером". Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" есть на нашем сайте. Помимо принципиального статуса противостояние будет знаковым, ведь сегодня впервые Мирча Луческу будет играть против своего бывшего клуба в рамках чемпионата Украины. Но он не первый, кто успел побывать по обе стороны баррикад за время независимости.

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Александр Рыбка уникальный игрок в этом списке. Воспитанник "Динамо" проявил себя в "Оболони" и заслужил приглашение от "Шахтера", где после яркого старта попался на употреблении допинга. А после двухлетнего бана снова вернулся в родное "Динамо".

Владимир Езерский провел всего 10 матчей за "Динамо", а затем транзитом через "Кривбасс" и "Днепр" оказался в "Шахтере", с которым дважды стал чемпионом страны и победителем Кубка УЕФА.

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Воспитанник "Шахтера" Сергей Ребров один из первых своих голов забил именно в ворота "Динамо", чем приглянулся боссам киевлян, и уже в следующем сезоне перебрался в столицу, где стал настоящей легендой клуба.

В обратном направлении последовал Олег Матвеев. Чемпион мира среди юниоров провел в Донецке семь лет. Он первым среди игроков "горняков" сумел выиграть бомбардирскую гонку в чемпионате Украины.

Пожалуй, самый скандальный трансфер между "Динамо" и "Шахтером". Жуниор Мораес отыграл в Киеве три сезона, а затем неожиданно подписал контракт с "горняками", хотя, по словам Игоря Сурика, обещал продлить контракт с киевлянами.

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Александр Гладкий пришел в "Динамо", когда командой руководил Сергей Ребров. Экс-"горняк" так и не стал своим в Киеве, не сумев хотя бы раз отличиться в бело-синей футболке, и покинул ее уже спустя год.

Александр Кучер воспитывался в академии "Динамо", но в первой команде ему шанса не предоставили. Защитник поиграл за различные команды в Украине и Армении, прежде чем оказался в "Шахтере", где завоевал звание одного из лучших игроков в истории клуба.

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Нигерийский форвард Эммануэль Окодува привлек свое внимание игрой за столичный "Арсенал", однако проявить себя в "Шахтере" не сумел, покинув команду спустя сезон. Какое же был удивление, когда спустя два года он всплыл в "Динамо", но в итоге ни разу не сыграл за первую команду.

"Динамо" заприметило перспективного голкипера Алексея Шевченко в запорожском "Металлурге" и быстро переманило к себе. Правда, в Киеве он своего шанса так и не получил. Затем он успел поиграть за целый ряд других клубов, пока в 2018 году не перешел в "Шахтер" для подстраховки Андрея Пятова.

Рустам Худжамов является воспитанником "Динамо", но провести хотя бы матч за первую команду ему не судилось. Покинув столичный клуб, Рустам спустя два года объявился в "Шахтере", но и за "горняков" он провел всего с десяток матчей, выступая в основном по арендам.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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