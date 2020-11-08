У "Шахтера" нет зараженных коронавирусом перед "классико", "Динамо" – молчит

Главное противостояние украинского футбола состоится уже сегодня

Сегодня киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в центральном матче 9-го тура чемпионата Украины. "Динамо" – "Шахтер" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Накануне встречи "Шахтер" сдал внеочередные тесты на коронавирус, так как несколько случаев заражения были обнаружены среди менеджмента клуба. Сегодня "горняки" сообщили, что среди игроков и персонала нет положительных результатов.

А вот "Динамо" пока молчит, хотя по разным слухам в составе киевлян 12 случаев заражения COVID-19. Из последних – Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Боган Леднев.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой в матче за Суперкубок Украины:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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