Шахтер – Рух: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Список трансляций поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу, который пройдет в субботу в Киеве
У "горняков" не должно быть проблем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня Шахтер и Рух сыграют свой последний матч первого круга украинской Премьер-лиги. Команды встретятся в столице на НСК "Олимпийский".
Когда начало
Матч Шахтер (Донецк) – Рух (Львов) начнется в 17:00.
Где смотреть
Мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Рух идет на нашем сайте.
В прямом эфире поединок УПЛ можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".
Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.
Турнирная таблица
Донецкий клуб выйдет на первое место, если выиграет с разницей в минимум три мяча. Львовянам нужно набирать очки, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета.
1
15
12
2
1
41
8
33
38
Забитые
41
Пропущеные
8
Разница
33
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
В
2
14
11
2
1
38
8
30
35
Забитые
38
Пропущеные
8
Разница
30
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
3
14
9
2
3
33
16
17
29
Забитые
33
Пропущеные
16
Разница
17
Результаты последних матчей:
В
В
В
П
В
4
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые
23
Пропущеные
11
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
В
5
14
9
1
4
21
14
7
28
Забитые
21
Пропущеные
14
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые
14
Пропущеные
10
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
Н
Н
П
Н
7
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забитые
17
Пропущеные
21
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
Н
Н
П
8
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забитые
12
Пропущеные
15
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
Н
В
В
Н
9
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые
16
Пропущеные
22
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые
13
Пропущеные
18
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
В
П
11
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забитые
8
Пропущеные
21
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В
12
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забитые
17
Пропущеные
35
Разница
-18
Результаты последних матчей:
П
В
Н
Н
П
13
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забитые
9
Пропущеные
22
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забитые
9
Пропущеные
23
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые
8
Пропущеные
20
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые
17
Пропущеные
32
Разница
-15
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
П
Букмекеры
Подопечные Роберто Де Дзерби легко выиграют сегодняшний матч. Так считают аналитики букмекерских контор. Вероятность победы "горняков" – 83%!
Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.