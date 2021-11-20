Шахтер – Рух: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Список трансляций поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу, который пройдет в субботу в Киеве

У "горняков" не должно быть проблем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер и Рух сыграют свой последний матч первого круга украинской Премьер-лиги. Команды встретятся в столице на НСК "Олимпийский".

Когда начало

Матч Шахтер (Донецк) – Рух (Львов) начнется в 17:00.

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Где смотреть

Мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Рух идет на нашем сайте.

В прямом эфире поединок УПЛ можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.

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Турнирная таблица

Донецкий клуб выйдет на первое место, если выиграет с разницей в минимум три мяча. Львовянам нужно набирать очки, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 15 12 2 1 41 8 33 38 Забитые 41 Пропущеные 8 Разница 33 Результаты последних матчей: В П В В В 2 Шахтер Шах 14 11 2 1 38 8 30 35 Забитые 38 Пропущеные 8 Разница 30 Результаты последних матчей: В В В В Н 3 Заря Зар 14 9 2 3 33 16 17 29 Забитые 33 Пропущеные 16 Разница 17 Результаты последних матчей: В В В П В 4 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забитые 23 Пропущеные 11 Разница 12 Результаты последних матчей: В Н П В В 5 Днепр-1 Дне 14 9 1 4 21 14 7 28 Забитые 21 Пропущеные 14 Разница 7 Результаты последних матчей: В В П В В 6 Александрия Але 14 6 5 3 14 10 4 23 Забитые 14 Пропущеные 10 Разница 4 Результаты последних матчей: В Н Н П Н 7 Десна Дес 14 6 3 5 17 21 -4 21 Забитые 17 Пропущеные 21 Разница -4 Результаты последних матчей: В П Н Н П 8 Верес Вер 14 5 4 5 12 15 -3 19 Забитые 12 Пропущеные 15 Разница -3 Результаты последних матчей: П Н В В Н 9 Металлист 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забитые 16 Пропущеные 22 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В В 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забитые 13 Пропущеные 18 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н Н В П 11 Колос Кол 13 3 2 8 8 21 -13 11 Забитые 8 Пропущеные 21 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П П В 12 Черноморец Чер 15 2 5 8 17 35 -18 11 Забитые 17 Пропущеные 35 Разница -18 Результаты последних матчей: П В Н Н П 13 Львов Льв 14 2 4 8 9 22 -13 10 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Ингулец Инг 13 2 3 8 9 23 -14 9 Забитые 9 Пропущеные 23 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н П П Н 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забитые 17 Пропущеные 32 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П П П

Букмекеры

Подопечные Роберто Де Дзерби легко выиграют сегодняшний матч. Так считают аналитики букмекерских контор. Вероятность победы "горняков" – 83%!

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Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.