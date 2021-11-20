Шахтер – Рух: онлайн битвы за зимнее чемпионство

"Горняки" смогут себе вернуть первую позицию в Премьер-лиге если обыграют львовский клуб с разгромным счетом
Продолжается 15-й тур чемпионата Украины по футболу. В Киеве на "Олимпийском" сегодня Шахтер сыграет с Рухом.
Матч начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.
Турнирные расклады
Вчера Динамо разгромило Черноморец и вернуло себе первое место в УПЛ.
Но "горняки" имеют шансы снова возглавить турнирную таблицу, для чего нужно побеждать львовян минимум с разницей в три мяча.
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История противостояния
Львовский клуб лишь второй сезон проводит в высшем эшелоне украинского футбола. Поэтому команды всего два матча сыграли в УПЛ – победа Шахтера (2:0) и ничья (1:1).
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Котировки
В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.
Вероятность исхода: успех Руха – 5%, ничья – 12%, победа Шахтера – 83%.
Где смотреть
Поединок Шахтер – Рух в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".
Интервью
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о трансферах и прогрессе игроков.