Шахтер пригласил болельщиков на фотосессию с Кубком УЕФА

Шахтер при поддержке титульного партнера Parimatch проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА

Андрей Пятов и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 21 ноября, Шахтер при поддержке титульного партнера Parimatch проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА. Мероприятие состоится в ТРЦ Ocean Plaza по адресу ул. Антоновича, 176 (2-й этаж).

В рамках мероприятия состоится автограф-сессия (с 14:00 до 15:00), в которой примут участие голкипер Шахтера Андрей Пятов и директор по футболу клуба Дарио Срна, рекордсмен по количеству матчей, проведенных за "горняков" (536).

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Шахтер является последним обладателем Кубка УЕФА. В 2009 году в решающем матче в Стамбуле оранжево-черные в дополнительное время победили немецкий Вердер со счетом 2:1. Голами за донецкую команду отметились Луис Адриано и Жадсон.

Это единственный европейский клубный трофей, выигранный за время независимости Украины.