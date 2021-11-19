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Шахтар запросив уболівальників на фотосесію із Кубком УЄФА

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 23:42
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Шахтар за підтримки титульного партнера Parimatch проведе для всіх бажаючих фотосесію з Кубком УЄФА
Андрій Пятов та Даріо Срна
Андрій Пятов та Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У неділю, 21 листопада, Шахтар за підтримки титульного партнера Parimatch проведе для всіх бажаючих фотосесію із Кубком УЄФА. Захід відбудеться у ТРЦ Ocean Plaza за адресою вул. Антоновича, 176 (2 поверх).

У рамках заходу відбудеться автограф-сесія (з 14:00 до 15:00), у якій візьмуть участь голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов та директор з футболу клубу Даріо Срна, рекордсмен за кількістю матчів, проведених за "гірників" (536).

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Шахтар є останнім володарем Кубка УЄФА. У 2009 році у вирішальному матчі у Стамбулі оранжево-чорні у додатковий час перемогли німецький Вердер із рахунком 2:1. Голами за донецьку команду відзначилися Луїс Адріано та Жадсон.

Це єдиний європейський клубний трофей, виграний за часи незалежності України.

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