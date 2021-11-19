Кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо? Расписание и результаты 15-го тура

Пока между командами равенство очков, поэтому "горняка" и динамовцам нужно как можно больше забивать голов в этом туре

Гранды устроили битву за чемпионство / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская футбольная Премьер-лига подошла к экватору. С пятницы по понедельник пройдут поединки 15-го тура. Здесь и определится, кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо.

У команд равенство в турнирной таблице и если они одинаково завершат свои матчи, то придется считать разницу мячей.

Реклама

Пятница, 19 ноября

19:30. Черноморец – Динамо

ТВ: Футбол 1

Онлайн-трансляция

Букмекеры: 20.00 – 8.80 – 1.13

Суббота, 20 ноября

Реклама

14:00. Львов – Заря

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 5.60 – 4.30 – 1.55

17:00. Шахтер – Рух

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 25.00

19:30. Днепр-1 – Александрия

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.91 – 3.40 – 4.20

Реклама

Воскресенье, 21 ноября

14:00. Минай – Ингулец

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.95 – 3.10 – 2.55

17:00. Ворскла – Мариуполь

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.70

19:30. Десна – Колос

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.20 – 3.25 – 3.45

Понедельник, 22 ноября

19:30. Верес – Металлист 1925

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10