Кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо? Расписание и результаты 15-го тура

Пока между командами равенство очков, поэтому "горняка" и динамовцам нужно как можно больше забивать голов в этом туре
Гранды устроили битву за чемпионство / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Украинская футбольная Премьер-лига подошла к экватору. С пятницы по понедельник пройдут поединки 15-го тура. Здесь и определится, кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо.
У команд равенство в турнирной таблице и если они одинаково завершат свои матчи, то придется считать разницу мячей.
Пятница, 19 ноября
19:30. Черноморец – Динамо
ТВ: Футбол 1
Онлайн-трансляция
Букмекеры: 20.00 – 8.80 – 1.13
Суббота, 20 ноября
14:00. Львов – Заря
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.60 – 4.30 – 1.55
17:00. Шахтер – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 25.00
19:30. Днепр-1 – Александрия
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.91 – 3.40 – 4.20
Воскресенье, 21 ноября
14:00. Минай – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.95 – 3.10 – 2.55
17:00. Ворскла – Мариуполь
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.70
19:30. Десна – Колос
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.20 – 3.25 – 3.45
Понедельник, 22 ноября
19:30. Верес – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10
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