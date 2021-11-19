19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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Кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо? Расписание и результаты 15-го тура

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
19 ноября, 11:55
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Пока между командами равенство очков, поэтому "горняка" и динамовцам нужно как можно больше забивать голов в этом туре
Гранды устроили битву за чемпионство
Гранды устроили битву за чемпионство / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская футбольная Премьер-лига подошла к экватору. С пятницы по понедельник пройдут поединки 15-го тура. Здесь и определится, кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо.

У команд равенство в турнирной таблице и если они одинаково завершат свои матчи, то придется считать разницу мячей.

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Чемпионат Украины
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Пятница, 19 ноября

19:30. Черноморец – Динамо
ТВ: Футбол 1
Онлайн-трансляция
Букмекеры: 20.00 – 8.80 – 1.13

Суббота, 20 ноября

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14:00. Львов – Заря
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.60 – 4.30 – 1.55

17:00. Шахтер – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 25.00

19:30. Днепр-1 – Александрия
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.91 – 3.40 – 4.20

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Воскресенье, 21 ноября

14:00. Минай – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.95 – 3.10 – 2.55

17:00. Ворскла – Мариуполь
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.70

19:30. Десна – Колос
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.20 – 3.25 – 3.45

Понедельник, 22 ноября

19:30. Верес – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
11
2
1
38
8
30
35
Забитые 38
Пропущеные 8
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В В Н
3
Заря Заря Зар
14
9
2
3
33
16
17
29
Забитые 33
Пропущеные 16
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
14
9
1
4
21
14
7
28
Забитые 21
Пропущеные 14
Разница 7
Результаты последних матчей: В В П В В
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Десна Десна Дес
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забитые 17
Пропущеные 21
Разница -4
Результаты последних матчей: В П Н Н П
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забитые 12
Пропущеные 15
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н В В Н
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые 13
Пропущеные 18
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забитые 8
Пропущеные 21
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П В
12
Черноморец Черноморец Чер
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забитые 16
Пропущеные 29
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
13
Львов Львов Льв
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Ингулец Ингулец Инг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые 17
Пропущеные 32
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
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